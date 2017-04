ABB: Neues Fachjournal für breites Publikum

Red Bull Media

Namhafte Kolumnisten für «Bergwelten»

Reinhold Messner, Nik Hartmann und Thomas Widmer schreiben im neuen Schweizer Wandermagazin.

Reinhold Messner, Nik Hartmann und Thomas Widmer schreiben in der Schweizer Ausgabe des Wandermagazins über ihre Erlebnisse in den Bergen. Am 12. April erscheint es zum ersten Mal.