Als offizieller Partner von Thermomix in der Schweiz lanciert Betty Bossi am 4. Dezember 2017 ein neues Kochmagazin mit Rezepten für die beliebte Küchenmaschine der deutschen Firma Vorwerk, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Magazin heisst «Betty Bossi mix» und enthält pro Ausgabe rund 40 Rezepte auf ungefähr 70 Seiten. Die vier Ausgaben pro Jahr sind im Abonnement erhältlich. Das Magazin wird in einer Auflage von 50'000 Exemplaren und in deutscher und französischer Sprache erscheinen.

Das Magazin vereine das Beste aus zwei Welten: die langjährige Kochkompetenz von Betty Bossi und die technologische Expertise von Thermomix. Zwei Rezept-Redakteurinnen von Betty Bossi hätten sich auf die Entwicklung von Rezepten für Thermomix spezialisiert. Sie werden den Inhalt des Magazins gemeinsam mit einer Produktionsleiterin erstellen. Alle Rezepte werden sowohl bei Betty Bossi als auch von Vorwerk geprüft und freigegeben, wie es weiter heisst. Das Resultat seien exklusiv entwickelte Rezeptvorschläge in einem hochwertigen Magazin, die den hohen Qualitätsanspruch beider Unternehmen erfüllen.

«Betty Bossi mix» bietet in jeder Ausgabe saisonale Gerichte, Klassiker, Schweizer Spezialitäten und überraschende Kombinationen, wie es weiter heisst. Das Magazin richte sich an ambitionierte Hobbyköchinnen und -köche mit einem Thermomix oder für solche, die es werden möchten. Thematisch passende Food- und Lifestyle-Informationen sowie Tipps und News rund um den Thermomix runden das redaktionelle Angebot ab.

«Wir bei Betty Bossi haben kein Problem damit, den Kochlöffel aus der Hand zu geben. Wir beobachten die Automatisierung in der Küche seit Jahren, und der Thermomix bietet für viele Menschen die perfekte Unterstützung in der Küche», lässt sich Lars Feldmann, CEO von Betty Bossi, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)