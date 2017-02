Migros: Neues Magazin ersetzt die «Saisonküche»

Die Mirgos bündelt ihre Kochkompetenz unter der neuen Marke «Migusto». Im Zentrum steht dabei ein Kochclub. Dieser richtet sich laut Mitteilung an alle, die gerne kochen, es lernen möchten oder sich einfach inspirieren lassen wollen. Auf der entsprechenden Plattform migusto.ch finden Kochclubmitglieder Rezepte für ein exquisites Menü für Gäste, aber auch Anleitungen, wie man seiner Familie schnell ein gesundes und schmackhaftes Abendessen auftischt. Daneben wird die neue Kochmarke auch auf Youtube, Google+ und Instagram mit eigenen Auftritten präsent sein.









Neue Kochzeitschrift ab Mai

Im Zuge des Rebrandings wird die Kochzeitschrift «Saisonküche», die am 31. März zum letzten Mal erscheint, per 2. Mai 2017 mit dem neuem Magazin «Migusto» ersetzt. Dieses wird mit einer Startauflage von 250'000 Exemplaren zehnmal jährlich vertrieben, jeweils mit einer Doppelausgabe im Sommer und im Winter. Es wird exklusiv in den Migros-Filialen verkauft und kann von Migusto-Clubmitgliedern gratis bezogen werden. Die Plattform der «Saisonküche» sei bereits in migusto.ch überführt worden, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Die Abonnenten sollen bis Ende Februar 2017 schriftlich informiert werden.

Kunden, die sich für eine gratis Clubmitgliedschaft entscheiden würden, würden von exklusiven Cumulus-Angeboten oder speziellen Rabatten auf verschiedene Produkte oder Dienstleistungen aus der ganzen Migros profitieren. Weiter würden sie exklusive Webgebote nutzen können, etwa indem sie sich online eine eigene Rezeptsammlung anlegen oder die Zutaten direkt in die digitale Einkaufliste übertragen würden.

Bedienungsanleitung für Stefan Gubser

«Ich gebe zu: Bis jetzt bin ich ohne grosse Kochkünste durchs Leben gekommen», lässt sich Stefan Gubser, erstes Mitglied im Kochklub, in der Mitteilung zitieren. Umso mehr freue er sich auf die einfachen Migusto-Rezepte, dank denen er endlich auch einmal Freunde bekochen könne. Wie der erste Versuch herausgekommen ist, erfahren die Leser des Migros-Magazins in der nächsten Ausgabe.

«Die kreative und abwechslungsreiche Küche ist nicht elitär. Kochen muss allen Freude machen, auch denjenigen, die es heute als Pflicht empfinden», lässt sich Hansueli Siber, Leiter Marketing der Migros, zitieren. Das sei die Idee hinter dem Koch-Club Migusto. (pd/tim)