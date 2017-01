Schaerer und Partner: Neues Magazin für die Stadt Baden

Bunt, weltoffen und authentisch, so präsentiert sich die neue Jahrespublikation «100Prozent» der Stadt Baden, herausgegeben von der Abteilung Standortmarketing. Das Magazin erzählt unterhaltsame Geschichten, trifft Menschen, liefert allerlei Überraschendes und zeigt die Bäderstadt in ihrer Vielfalt aus unterschiedlichen Perspektiven. Es präsentiert Anregungen und Meinungen von Fachspezialisten, prominente Gastautoren kommen zu Wort und das Thema Einkaufsstadt erhält mehr Gewicht. Kurz: Das Magazin bietet 100 Prozent Baden.

Von der Grafik über den Inhalt bis hin zur Vermarktung

Die Badener Agentur Schaerer und Partner hat das neue Magazin in sehr kurzen Zeit komplett neu erarbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Für das neue Layout und die Namensfindung, über den Inhalt bis hin zum Verkauf der Anzeigen, war die Agentur für alles zuständig. Das Layout bewegt sich im Rahmen des vorhandenen Corporate Designs sowie der Dachmarke der Stadt.

Die 56 Seiten sind in vier Rubriken unterteilt: Kulturticker, Nahaufnahme, Stadtbummel und Wonnezeit. Die Auflage beläuft sich auf 60’000 Exemplare in Deutsch und 5000 Exemplare in Englisch. «100Prozent» wird in sämtliche Haushalte der Region Baden sowie in Hotels, Restaurants und Firmen verteilt.

Verantwortlich bei der Stadt Baden: Thomas Lütolf (Leiter Standortmarketing), Sabine Dyer- Smith (Projektleitung); bei Schaerer und Partner AG: Sandra Kohler (Gesamtverantwortung und Redaktionsleitung), Andi Schaerer (Gesamtverantwortung und Vermarktung), Nicole Dinkel (Projektleitung), Romana Gassmann (Kreation und Grafik). (pd/cbe)