Tamedia: News und Reportagen vom Autosalon

Bereits zum zweiten Mal wird das offizielle Messemagazin des internationalen Automobilsalons Genf exklusiv von der Mediengruppe Tamedia herausgegeben. Die Geneva International Motor Show und Tamedia sind im Sommer 2017 eine langfristige Partnerschaft eingegangen. Die rund zwei Millionen Leserinnen und Leser erwarten laut Mitteilung eine Mischung aus News, Reportagen und Hintergrundgeschichten rund um die Automobilindustrie sowie Porträts von spannenden Persönlichkeiten.

Das Magazin erscheint am Freitag, 23. Februar und am Sonntag, 25. Februar 2018 auf Deutsch, Französisch und Italienisch schweizweit als Beilage in den Regional- und Sonntagszeitungen von Tamedia sowie zusätzlich in der Partnerzeitung La Regione im Tessin. Am Automobilsalon in Genf, der vom 8. bis 18. März 2018 stattfindet, wird das Magazin zusätzlich auch auf Englisch aufgelegt.

Nebst der gedruckten Ausgabe des Magazins zum Automobilsalon lanciert Tamedia ein Onlinespecial mit ergänzenden Inhalten und Videos. Dieses ist ab Freitag auf den Newsportalen des Newsnet und 20 Minuten, der Website der Geneva International Motor Show sowie auf co2tieferlegen.ch verfügbar. Des Weiteren präsentieren 20minuten.ch und 20minutes.ch im Vorfeld des Automobilsalons wieder einen eigenen «Auto-Channel» mit täglichen News. (pd/wid)