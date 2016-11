PrimCom: Nicole Demarmels verstärkt das Team

Das Beraterteam der auf die Reiseindustrie spezialisierten PR-Agentur Primus Communications GmbH (PrimCom) in Zürich wird seit Kurzem durch Nicole Demarmels verstärkt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die 37-jährige Bündnerin hat Journalismus & Organisationskommunikation mit Fachkompetenz Wirtschaft an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) studiert und im Anschluss eine berufsbegleitende Ausbildung an der x-art Schule für Gestaltung absolviert. Sie verfügt über mehrjährige Kommunikations- und Tourismuserfahrung, hat als Redaktorin bei Kuoni Reisen AG sowie als Leiterin Content Management und Projektleiterin Digitale Geschäftsentwicklung bei den Migros-Medien gearbeitet. Zuletzt war sie als Director of Communications für die Tschuggen Hotel Group in Ascona tätig.

Nicole Demarmels folgt auf Wiebke Sander, die das Unternehmen per Ende Juli verlassen hat. (pd)