Swiss Re: Nicole Fritschi ist neu Videoproduzentin

Nicole Fritschi, ehemalige TeleZüri-Videojournalistin, Tele-Top-Moderatorin und Radio-Top-Reporterin, arbeitet seit 1. Mai beim Schweizer Rückversicherer Swiss Re. Dort gehört sie dem achtköpfigen «Video Services Team» an und arbeitet in einem 100-Prozent-Pensum als Videoproduzentin, auch Multimedia Producer genannt.

«Der Job ist überraschend vielfältig. Nach neun Jahren im bewegten Newsbusiness hatte ich schon etwas Respekt, dass der Schritt in die ‹Unternehmenswelt› Langeweile mit sich bringt», sagt die 34-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com. «Aber die Themen der Firma sind spannend und es stehen interessante Projekte an, wo ich meine Erfahrung gut einbringen kann.» Zu ihren Aufgaben bei Swiss Re gehören Videoprojekte von und für Mitarbeitende zu planen, zu drehen und zu schneiden, Interviews mit dem Kader zu führen und Konferenzen in die ganze Welt zu übertragen.

Ein gebrochenes Knie nach einem Skiunfall war die Initialzündung, den Job bei TeleZüri aufzugeben (persoenlich.com berichtete). Fritschi hat den Sender jedoch erst Mitte Dezember statt wie ursprünglich vorgesehen Ende November verlassen. «Danach war ich drei Monate in Sydney und habe für eine australische Firma Social-Media-Videos gemacht», so Fritschi. Es folgte eine einmonatige Reise durch Kanada und die USA, bevor «ich mir das Stützmetall aus dem Knie habe operieren lassen», sagt sie weiter. Geplant gewesen wäre noch eine längere Reise, «aber dieser Job hat nun gerade perfekt gepasst».