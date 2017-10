Die BSSM Werbeagentur konnte mit Nine Internet Solutions AG einen weiteren Kunden ins Portfolio aufnehmen. Der Schweizer Hosting-Anbieter lässt in einem ersten Schritt seine Marke von der Agentur in Basel analysieren und neu positionieren. In einer zweiten Phase entwickeln die Markenpfleger ein neues Branding und begleiten das IT-Unternehmen bei einem umfangreichen Relaunch, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Nine ist nach über 15 Jahren der führende Anbieter von Managed Linux Servern in der Schweiz und zählt namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu ihren Kunden. Wie in vielen Bereichen der Wirtschaft muss auch die Hosting-Branche überzeugende Antworten auf die fundamentalen Veränderungen finden. «Wir sind daran, unser gesamtes Angebot anzupassen und neue Dienstleistungen zu entwickeln», wird CEO und Mitgründer Philipp Koch in der Mitteilung zitiert. Diese Erneuerung solle sich im Auftritt des Unternehmens widerspiegeln, weshalb der Markenprozess mit BSSM in die Wege geleitet wurde. Das Resultat der Arbeit wird in den nächsten Wochen zu sehen sein. (pd/cbe)