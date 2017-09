Meinpraxisauftritt.ch: «Ortho Cham Zug» erhält ein Erscheinungsbild

Am 1. September 2017 eröffnete «Ortho Cham Zug», das neue Kompetenzzentrum für den Bewegungsapparat im Raum Zug, Zentralschweiz und angrenzende Kantone Zürich und Aargau. Meinpraxisauftritt.ch realisierte den gesamten Praxisauftritt dieses hochspezialisierten medizinischen Zentrums, wie die Agentur für Praxismarketing und Webdesign in einer Mitteilung schreibt.

Das Erscheinungsbild basiere auf einem starken Key Visual mit Wiedererkennungs-Charakter, welches das Fachgebiet der Orthopädie repräsentiere und gleichzeitig die Schwerpunkte des Zentrums Schulter, Ellbogen, Hüfte, Knie, Fuss und Sprunggelenk hervorhebe. Auf der Website werde es als animierte Grafik eingesetzt.

Für die Visitenkarten werden Ausschnitte davon verwendet, welche die individuellen Spezialgebiete der einzelnen Ärzte zeigen: Schulter und Ellbogen, Hüfte und Knie sowie Fuss und Sprunggelenk. Neben der Website entstanden auch Office-Vorlagen für Briefe und Arztberichte sowie Einladungskarten für die Eröffnungsanlässe, wie es weiter heisst.













Die Website in Responsive Design überzeuge mit einer übersichtlichen Startseite und intuitiver Benutzerführung, die den verschiedenen Zielgruppen direkte Einstiege in für sie relevante Unterseiten biete. So würden Patienten schnell Zugang zu den Spezialgebieten Schulter, Ellbogen, Hüfte, Knie, Fuss oder Sprunggelenk finden. «Informationen auf diesen Unterseiten sind bewusst in ‹Laiensprache› gehalten», lässt sich Irene Dörig, Inhaberin von Meinpraxisauftritt.ch, zitieren.

Für zuweisende Ärzte findet sich das Leistungsspektrum in den einzelnen Ärzteportraits in medizinischer Terminologie. Von der Startseite gelangen diese laut Mitteilung direkt zu Informationen über Abläufe, Fortbildungen sowie einem editierbaren Formular für einfache Zuweisungen. «Ganz bewusst wird auch den Physiotherapeuten ein direkter Einstieg in für sie relevante Inhalte geboten», fügt Dörig an.

Als Teil des visuellen Gesamtauftritts verantwortete Meinpraxisauftritt.ch auch die Gestaltung der Signaletik in und um die Praxis sowie die Fotografie, wie es weiter heisst. In Zusammenarbeit mit dem Praxisfotografen Matthias Jurt seien Portrait- und Praxisaufnahmen entstanden. Für die Praxiseröffnung übernahm Meinpraxisauftritt.ch auch die Medienarbeit sowie die Kommunikation an die (zuweisenden) Arztkollegen und im Einzugsgebiet des Zentrums. (pd/tim)