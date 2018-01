Biographis: Pascal Geissbühler gründet Unternehmen

Pascal Geissbühler, seit 15 Jahren in der Markenberatung tätig, gründet neben seiner Tätigkeit in der Geschäftsleitung von Branders ein Beratungsunternehmen für Laufbahngestaltung. Das Angebot richte sich an Menschen, die ihre berufliche Rolle und Laufbahn im Sinne ihrer Employability aktiv stärken oder verändern wollen.

Um die eigene Geschichte und Marke zu entdecken, zu entwickeln und zu erzählen, habe Biographis ein neues Beratungskonzept zum Career Design entwickelt. Die neue Methode verbinde Strategien aus Branding, Design Thinking, Storytelling und Laufbahnberatung in einem neuen und ganzheitlichen Beratungskonzept. Dazu gehören Modelle der beruflichen Identität und individuell einsetzbare Arbeitsinstrumente. Ziel sei es, die Selbstkompetenz zu fördern und so die eigene Karriere nachhaltig zu entwickeln.





Dazu wird Pascal Geissbühler in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Menschen können in ihrer beruflichen Entwicklung von Marken lernen.» Heute mehr denn je gelte es, das eigene Profil zu schärfen und laufend weiter zu entwickeln. «Nicht erst reaktiv, wenn es zu spät ist und eine Veränderung zwingend wird. Sondern proaktiv, im Sinne eines selbstverantwortlichen Umgangs mit den eigenen Möglichkeiten», so Geissbühler. Nicht zuletzt sei das gemäss aktueller Studien auch ein Bedürfnis jüngerer Arbeitnehmer: eine frühzeitige Karriereplanung und Arbeitgeber, die sie attraktiv und fit halten sollen für den Arbeitsmarkt.

Das Angebot richtet sich an Menschen – als Privatpersonen oder in Unternehmen – unterschiedlicher Karrierephasen, insbesondere an Führungskräfte unterschiedlicher Branchen, sowie an Personen, die in der Kreativwirtschaft (Medien, Marketing, Kommunikation, Design, Architektur) tätig sind. Neben Employability-Workshops für Unternehmen, der Laufbahnberatung und Selfplacement-Angeboten, sind Storytelling- und Präsentations-Workshops ein Schwerpunkt von Biographis. (pd/maw)