Vectura: Patrick Frey ist neuer Anzeigenleiter

Patrick Frey hat mit Beginn des neuen Jahres die Anzeigenleitung von Vectura übernommen, wie das Automagazin in einer Mitteilung schreibt.

Er verantwortete in den letzten Jahren das Marketing bei den Titeln «AutoSprintCH» und «auto-illustrierte», und ist – gemäss Mitteilung – also ein Kenner der Branche. Verleger Francesco Ciringione wird wie folgt zitiert: «Patrick Frey verfügt in der Automobilbranche über ein spannendes Netzwerk und umfangreiche Kenntnisse.»

Kunden sowie Leser dürften sich dieses Jahr auch auf zusätzliche Online-Präsenz freuen, heisst es weiter. Zudem baue die Redaktion, die weiter von Andreas Faust geleitet wird, ihre Vintage-Themen aus. Die seit Beginn des Jahres bestehende Zusammenarbeit mit Motorsport.com Switzerland soll neue Horizonte in Berichterstattung und Reichweite eröffnen. (pd/maw)