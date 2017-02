Unic: Patrik Hug verstärkt das Schweizer Team

Patrik Hug verstärkt seit 1. Februar 2017 die Unic Schweiz. Hug war zuletzt als General Manager von SolvAxis tätig, einem Unternehmen für ERP-Software in der Schweiz. Zuvor verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung von SolvAxis die Leitung von Verkauf, Marketing und Dienstleistungen, wie es in einer Mitteilung heisst. Beim Softwarehersteller Open Text AG war der 48-Jährige zuerst Key Account Manager für Unternehmen wie SBB, Straumann und Roche und dann Country Manager für die Schweiz, Italien und Österreich (persoenlich.com berichtete).

Durch seine laut Mitteilung erfolgreiche Karriere in verschiedenen Positionen der Vertriebsleitung und Unternehmensführung bei führenden Software-Unternehmen bringt Patrik Hug umfassende Kenntnisse im Verkauf von IT-Dienstleistungen, E-Business-Lösungen und Software mit. Weiter verfügt er über grosse Erfahrung in der Konzeption von Marktbearbeitungsstrategien und der entsprechenden Umsetzung von Prozessen und Strukturen für eine zielgerichtete Neukundengewinnung und eine nachhaltige Bestandeskundenentwicklung.

«Durch meine breite Erfahrung im Vertrieb von anspruchsvollen Business-Lösungen sowie meinem weitreichenden Netzwerk in der Schweiz und im Ausland, bin ich überzeugt, dass ich Unic in der Weiterentwicklung als führender E-Business-Dienstleister tatkräftig unterstützen kann», wird Hug in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)