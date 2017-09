Kitchen Aid verbindet gemäss Agenturmitteilung «starkes Design mit höchster Qualität». Lust am Kochen und Freude am Essen: Hochwertig, aber unkompliziert soll es sein. Dafür stehe auch Coop, was die beiden Brands zu idealen Partnern mache.

Das absolute Highlight der Kitchen-Aid-Trophy sei das Original: Die Küchenmaschine. Diese gebe es während der Trophy mit Rabatt exklusiv bei Coop. Ausserdem seien Töpfe, Pfannen und Küchenhelfer der Traditionsmarke zum Vorteilspreis im Angebot. Von bis zu 70 Prozent Rabatt könne man mit einer vollen Sammelkarte profitieren.

«Es handelt sich um eine grosse Marke mit unverkennbarem Design. Die Werbemittel für das Trophy-Angebot müssen die Produkte entsprechend in Szene setzen», lässt sich Tommy Schilling, Creative Director bei Valencia, in der Mitteilung zitieren. Schilling und sein Team kontrastierten für das Visual der Trophy klare Linien und verspielte Elemente, dezente Farben und knalliges Rot. Damit seien sie ganz dem Stil von Kitchen Aid treu geblieben. In diesem Look kommen unter anderem das Sammelheft und die Märkli daher, die es ab 10 Franken Einkauf bei Coop gibt. Sammeln kann man die Märkli auch digital in der Supercard-App von Coop.

Neben dem Sammelheft und den Sammelmarken gestaltete die Agentur laut Mitteilung weiter auch Display, 3D-Säule, Paletten- und Aktionstischummantellungen, F4- und POS-Plakate und die Inserate für die Coop Presse und das Fooby-Magazin. Die Kitchen-Aid-Trophy läuft vom 25. September bis 27. Januar in allen Coop Supermärkten, Coop City Warenhäusern, Coop Bau + Hobby, Coop Restaurants und bei coop@home. Die Märkli können bis am 10. Februar 2018 eingelöst werden.

Verantwortlich bei Coop: Thomas Schwetje (Leiter Marketing/Digitale Services), Sacha Zuberbühler (Leiter Marketingkommunikation), Estelle Schöpfer (Projektleiterin Marketingkommunikation, Werbung), Stefan Berberig (Purchasing Product Manager Category Spezialgeschäfte), Kathrin Wullschleger (Projektleiterin Marketingkommunikation, Werbung Retail POS), Christian Rüttimann (Leiter Bereich Getränke/Spezialgeschäfte), Daniel Vonach (Category Manager Spezialgeschäfte); bei Cookware Company: Sophie Wetsels (Head of Loyalty), Magali Meersman (Loyalty Program Manager), Lise Van den Berghe (Loyalty Program Manager), Marie Dobbels (Loyalty Program Manager); bei Valencia Kommunikation: Michael Gerber (Head of Client Service), Tommy Schilling (Creative Director), Daniel Nussbaumer (Art Director), Anne Flückiger (Junior Texterin), Tanja Krismer (Beraterin), Beatrice Strohmeier (Kommunikationsplanerin), Marco Fritz (Senior Project Manager Polygrafie), Quentin Müller (Polygraf). (pd/tim)