Farner Consulting: Philipp Skrabal steigt als Partner ein

Philipp Skrabal erweitert per 1. Januar 2017 den Partnerkreis bei Farner Consulting. Dies schreibt die Agentur am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Werber leitet seit August 2014 als Chief Creative Officer und Mitglied der Geschäftsleitung die Werbe- und Event-Unit von Farner und verantwortet in dieser Funktion die kreative Handschrift der Agentur.

Vor seinem Eintritt bei Farner war Skrabal Geschäftsführer Kreation und Mitinhaber bei Wirz Werbung, Executive Creative Director bei Advico Young & Rubicam/Y&R Group sowie Creative Director bei Publicis. Er ist ausserdem Vizepräsident des ADC Switzerland. Bei Farner berät er Kunden in integrierter Kommunikation, Markenaufbau und –führung, Werbung und Bewegtbild-Content.

«Der Schritt eines Top-Kreativen in die Kommunikations- und PR-Agentur Farner hat damals viele Beobachter der Branche erstaunt», wird Roman Geiser, CEO & Managing Partner in der Mitteilung zitiert. Für die Agentur reflektierte es schon damals den integrierten und multidisziplinären Ansatz, den es aufgrund des Medienwandels heute brauche, um wirkungsvolle Kommunikation zu gestalten.

Philipp Skrabal freut sich über seine neue Rolle bei Farner: «In einer komplexer werdenden Kommunikationswelt, wo es keine Trennlinien zwischen Online und Offline mehr gibt, ist der Ansatz von Farner, Themen und Disziplinen zu verschmelzen, wegweisend», wird er zitiert. Man denke hier nicht in Kanälen wie PR, Event, Digital oder Werbung, sondern in Themen, in Beziehungen und in Stakeholder-Dimensionen, und wie man diese langfristig prägen könne.

Die bisherigen Partner von Farner Consulting Roman Geiser (CEO & Mehrheitspartner), Dr. Jacqueline Moeri, Dr. Daniel Heller, Urs Knapp, Michel Grunder, Daniel Jörg, Frédéric Jacquemoud, Dr. Christian König (Präsident des Verwaltungsrates) und ebenfalls seit 1. Januar 2017 Martin Zahner (Vize-Präsident VR) und Nina Krucker begrüssen Philipp Skrabal in der Partnerschaft der Agentur.(pd/wid)