Aperto konnte die Basler Versicherungen in einem Pitch um den Etat für den Relaunch der Kundenplattform baloise.ch als kreativer und technischer Partner überzeugen. Die Digitalagentur mit Sitz in Berlin und Zürich ist dabei nicht nur für Strategie, Konzeption, User Experience und Visual Design verantwortlich, sondern auch für die technische Umsetzung auf Basis des Content Management Systems Magnolia, heisst es in einer Mitteilung dazu.

Im Rahmen des Projekts werden die drei bestehenden Plattformen Information, Verkauf sowie Self-Service zusammengeführt, um die Kunden in den Bereichen Bank & Versicherung zukünftig optimal informieren und betreuen zu können. Die Baloise möchte damit ein neues digitales Ökosystem entstehen lassen und die gesamte User Journey neu gestalten.

Ziel ist es, mit dem neuen, modularen Konzept den Nutzer am individuellen Berührungspunkt mit der Marke Baloise abzuholen und ihn bedürfnisgerecht, zielgerichtet und informativ bedienen zu können. Die neue baloise.ch wird dadurch für alle Kundengruppen (Privatpersonen, Unternehmen, Broker, Asset Manager und Pensionskassen) zum digitalen Einstieg für Informationen, Beratung, Verkauf und Verwaltung. Die Digitalagentur und IBM-Tochter Aperto betreut Baloise bereits seit 2015 und konnte mit diesem Projekt die Kundenbeziehung weiter ausbauen.(pd/wid)