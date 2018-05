By the way studio hat sich beim Pitch gegen mehrere Agenturen durchgesetzt und in der Folge das neue Erscheinungsbild für den Murtenlauf entworfen. Mit ihrem Sitz in Freiburg und einer Niederlassung in Bern kennt By the way studio die Bedeutung und die Schwierigkeiten der Zweisprachigkeit bestens und weiss gekonnt mit ihnen umzugehen. Genau diese Verbindung zwischen der französisch- und der deutschsprachigen Schweiz ist für die Organisatoren des Murtenlaufs von grosser Bedeutung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das neue Logo ist von der Silhouette eines Läufers inspiriert, der im Ziel einen Lindenzweig schwenkt. Es unterstreicht und verbindet die Werte des beliebten Volkslaufs, nämlich Sport, Leistung und Tradition. Mit seiner 85. Austragung feiert er ein kleines Jubiläum, das nun ein neues Plakat passend würdigen und hervorheben soll. Es besteht aus drei Ebenen: dem Jubiläum (der Zahl 85), dem sportlichen Aspekt (vertreten durch die zwei Läufer) und den architektonischen und geographischen Wahrzeichen der beiden Austragungsorte der Veranstaltung (Berner Tor, Murtensee und Freiburger Kathedrale).

Verantwortlich bei By the way studio: Victor Ramalho (Kreation Logo und Plakat). (pd/cbe)