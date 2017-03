PPR Media Relations: Präsenz im Welschland ausgebaut

PPR Media Relations aus Zürich und CB Communication aus Lausanne pflegen bereits seit vielen Jahren eine geschäftliche Beziehung, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der Niederlassung an der Lausanner Adresse von CB Communication ist PPR näher bei den französischsprachigen Medien sowie neuen potentiellen Kunden präsent und kann gleichzeitig ihre Kompetenz in der welschen Schweiz weiter ausbauen.

CB Communication produziert seit mehr als 20 Jahren das Lifestyle-Magazin «30 Grad». Das Medium punktet insbesondere durch seine hohe Bildqualität. Inhaber Christian Bugnon ist zudem passionierter Fotograf. Auch dieses visuelle Verständnis passe optimal zur neuen Zusammenarbeit, wie es in der Mitteilung weiter heisst. PPR Media Relations will mit dem Sitz in Lausanne insbesondere die visuelle PR (Bild- und Video-PR) in der Romandie stärker bekannt machen und vermehrt Projekte im welschen Markt umsetzen. (pd/cbe)