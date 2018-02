Viscom ist der schweizerische Verband für visuelle Kommunikation und wirbt in seiner Kampagne «Printed in Switzerland» mit starken Schweizer Marken für den heimischen Druckstandort, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Fortsetzung liefert ein Magazin nun starke Argumente für die Wirksamkeit von Print und für das Label «Printed in Switzerland». Es richtet sich an Entscheidungsträger in Marketing, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Experten, Philosophen, Praktiker und Politiker äussern sich in verschiedenen journalistischen Gefässen zu den Vorteilen und zur Zukunft des Prints. Ergänzend erzählt das Magazin Geschichten rund um starke Schweizer Marken, die bewusst auf «Printed in Switzerland» setzen. Produziert wurde es von der Corporate-Publishing-Agentur Basel West.





Verantwortlich bei Viscom, print+communication: Thomas Gsponer (Direktor); verantwortlich bei Basel West Unternehmenskommunikation AG: Thomas Aerni, Markus Siegenthaler (Beratung), Stephan Lehmann-Maldonado (Redaktionsleitung), Manuel Bürli, Frédéric Giger (Gestaltung), Sinia Brugger (Lithografie). (pd/cbe)