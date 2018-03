BPW Club Schaffhausen: Prisca Huguenin-dit-Lenoir neu im Vorstand

Im Rahmen der 44. Mitgliederversammlung des BPW Club Schaffhausen wurde am Donnerstag der gesamte Vorstand neu gewählt. Erstmals werden mit Prisca Huguenin-dit-Lenoir (Kommunikationsleiterin & Mediensprecherin bei der Hotelplan-Gruppe) und Susanne Müller Keller (Geschäftsführerin des Verbandes evang.-ref. Kirchgemeinden Stadt SH) zwei Co-Präsidentinnen gemeinsam dem Club vorstehen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir können uns so gegenseitig ideal ergänzen sowie unterstützen und darauf freue ich mich sehr. Wir wollen als gesamter Vorstand unseren Clubkolleginnen ein abwechslungsreiches Programm bieten», wird Huguenin-dit-Lenoir zitiert.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Petra Stucki (Rechtsanwältin in der Kanzlei «Sieber Künzi Stucki»), Yuenlin Vu (SC Finance Manager bei Ecolab), Rahel Wenger-Baggenstoss (Floristin & Inhaberin des Blumengeschäftes «Florales Gestalten») und Nicolette Wespe (Inhaberin der Second-Hand-Boutique «Deuxième»).

BPW ist schweiz- und weltweit laut eigenen Angaben der bedeutendste Verband berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Weltweit ist BPW in mehr als 90 Ländern vertreten und hat rund 30’000 Mitglieder. BPW Switzerland gehören rund 2500 Frauen aus verschiedenen Berufen, Positionen und Branchen an, die in 40 lokalen Clubs in allen Regionen der Schweiz vertreten sind. (pd/cbe)