ZPRG: Priska Spörri neu in den Vorstand gewählt

Die 32. ordentliche Generalversammlung der Zürcher Public Relations Gesellschaft (ZPRG) fand am Donnerstag im Löwenbräu-Kunstareal in Zürich statt. Alle Geschäfte wurden einstimmig genehmigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Datum der Mitgliederversammlung verliessen Christina Wallat und Talina Vaterlaus den Vorstand.

Neu in den ZPRG-Vorstand gewählt wurde Priska Spörri. Sie ist bei der Stiftung Glückskette verantwortlich für Public und Partner Relations und Mitglied der Geschäftsleitung. Ebenfalls für die Amtsdauer von einem Jahr wurden der Präsident Christian Wick (WickPR), sein Vizepräsident Dominik Allemann (Bernet Relations) sowie die bisherigen Vorstandsmitglieder Pascale Lehmann (Lehmanncom), Marie-Françoise Ruesch (Admeira), Annette Pfizenmayer (ZHAW) und Michael Loss (Intrum Justitia) bestätigt, ebenso die beiden langjährigen Rechnungsrevisoren Sabine Bosshardt und Curd Fasching.

Als neuer Partner der ZPRG konnte das Theater Miller’s in der Mühle Tiefenbrunnen gewonnen werden, wie es weiter heisst. Das Quartiertheater steht für Wortkunst und bezeichnet sich als Labor der fröhlichen Erkenntnis. (pd/cbe)