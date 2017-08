SBB: Red Bull hat auch eine «Reise-DNA»

Zugreisende kennen das Bild: Das SBB-Reisemagazin «Via» ist nicht nur in den Verteilboxen erhältlich, sondern hängt in Fernverkehrszügen auch an den Kleiderhaken. Seit Juli liegt in der Deutschschweiz und der Romandie auch noch das Magazin «Bergwelten» auf. Herausgeber des Hefts ist Red Bull Media House, eine Tochtergesellschaft des österreichischen Energydrink-Herstellers. «Bergwelten» kostet normalerweise am Kiosk neun Franken.

Die Zusammenarbeit sei auf Anfrage der «Bergwelten» entstanden, heisst es bei der SBB. Viele Leser würden mit der Bahn zu ihren Wanderungen aufbrechen, sagt Chefredaktor Christian Andiel zur «Schweiz am Wochenende» (Artikel nicht online verfügbar). Wenn die «Reise-DNA» gegeben sei und es den Lesern einen Mehrwert bringe, sei die SBB offen für eine solche Zusammenarbeit. Bislang gelang es erst Schweiz Tourismus, im Herbst 2016 einen Katalog auszuhängen.

Die jüngste Marketingkooperation weckt das Interesse bei anderen Verlagen. «Auf jeden Fall» sei man an einem Aushang in Fernverkehrszügen interessiert, heisst es etwa beim SAC-Magazin «Die Alpen». «Transhelvetica» hatte laut SaW vor fünf Jahren bereits Kontakt mit der SBB. Ein Aushang wurde damals als «nicht möglich» bezeichnet.

Was sich Red Bull Media House den Aushang in den Zügen kosten liess, gibt es der «Schweiz am Sonntag» nicht bekannt. Auch die SBB gibt keine Details preis. «Bergwelten» ist in der Schweiz im April zum ersten Mal erschienen (persoenlich.com berichtete). (cbe)