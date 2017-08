Swiss Films: Redesign ist erfolgreich lanciert

Konzipiert und entwickelt wurde das neue Swiss-Films-Erscheinungsbild von den Schweizer Designerinnen Corina Neuenschwander und Simone Koller von Studio Noi in Zürich. Es basiert auf der von Schriftgestalter Phil Barber für Swiss Films adaptierten Schrift «Heidi Maria», auf einem prägnanten, variabel einsetzbaren Schriftzug, auf der Verwendung von Dialog-Zitaten aus aktuellen Schweizer Filmen sowie auf animierten Visuals und der Akzent-Farbe Silber. Diese fünf Elemente geben dem Auftritt eine klare, starke Identität mit hohem Wiedererkennungswert, heisst es in einer Mitteilung.

Der neue Schriftzug besticht durch Reduktion und Grosszügigkeit zugleich. Als Logo wird er in einer kompakten Variante verwendet, in den Swiss-Films-Publikationen werden die Worte «Swiss» und «Films» analog einer Klammer platziert. So öffnet sich der Schriftzug für vielfältige Inhalte und schafft Raum für Wortspiele und Kampagnen.



Mit den Filmzitaten wird der Swiss-Films-Auftritt durch eine inhaltliche, reflexive Komponente erweitert. Sie rückt ins Zentrum, worum es in Filmen geht: das Erzählen einer Geschichte. Die Zitate sollen auffallen, neugierig machen und so das Storytelling rund um das Schweizer Filmschaffen verstärken, heisst es weiter.

In Cannes für Pavillon ausgezeichnet

Tobias Klauser und Carlo Lienhard des Design Studio Klauser Lienhard aus Zürich haben für Swiss Films den Pavillon am Filmmarkt in Cannes neu entworfen. Er wurde anlässlich der Filmfestpiele in Cannes aus über 100 Pavillons zum schönsten Pavillon gekürt.

Swiss-Films-Direktorin Catherine Ann Berger nahm den «Pavilion Design Award» von der dreiköpfigen Jury entgegen. Die Jury lobte die Multifunktionalität, Intelligenz, Nachhaltigkeit, die hohe Qualität sowie das schlichte, schöne Design des Pavillons. Der «Pavilion Design Award» wurde dieses Jahr zum ersten Mal vergeben. (pd/cbe)