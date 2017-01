Ringier: René Beutner neuer Kommunikations-Chef

René Beutner übernimmt die Leitung der Unternehmenskommunikation der Ringier Gruppe am 1. Mai 2017. Zusammen mit dem Team am Standort Zürich verantwortet er die konzernweiten Kommunikationsaktivitäten des breit diversifizierten, in 16 Ländern tätigen Medienunternehmens. In seiner Position rapportiert Beutner direkt an Ringier CEO Marc Walder, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit René Beutner einen ausgewiesenen Kommunikationsexperten gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung in der Entwicklung und dem Management klassischer und digitaler Kommunikationskanäle und seinem internationalen Know-how ist er eine ideale Ergänzung für unser Management-Team. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm», wird Marc Walder zitiert.

Beutner war lange Jahre Journalist



René Beutner hat in seiner beruflichen Laufbahn als Journalist und Kommunikator in leitenden Positionen in grossen Medienhäusern und Konzernen gearbeitet. Der Absolvent der Axel-Springer Journalistenschule studierte Amerikanistik, Geschichte und Politik in Berlin und Washington, D.C. Als Journalist arbeitete er unter anderem als Reporter für die «Bild»-Zeitung und in den Politik- und Reportage-Ressorts der Tageszeitung «Die Welt». Er wechselte 2000 in die Unternehmenskommunikation der Bertelsmann Group in New York.

Von 2002 an leitete er als Abteilungsdirektor die Konzernpressestelle der Hypovereinsbank und baute die europäischen Kommunikationsabteilungen des Payback-Betreibers Loyalty Partner und des Discounters Plus, heute Netto Marken-Discount, auf. Als Bereichsleiter Corporate Communications von Metro Cash & Carry baute er unter anderem die erste Social Media-Abteilung des Grosshändlers auf. Als Head of Communications Central & Eastern Europe beim Online-Konzern Groupon verantwortete Beutner in den vergangenen vier Jahren die Online- und Offline-Kommunikationsaktivitäten in sieben Ländern, darunter DACH, Polen und Russland, mit einem starken Fokus auf digitale Kommunikationskanäle.

René Beutner folgt auf Edi Estermann, der das Unternehmen Ende 2016 verliess. Danja Spring, die die Leitung der Unternehmenskommunikation der Ringier Gruppe ab 1. Januar 2017 interimistisch übernommen hatte, bleibt ab Mai in ihrer Funktion als stellvertretende Chief Communications Officer tätig. (pd/clm)