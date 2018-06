Hirzel Neef Schmid: Rob Hartmans wird Partner

Rob Hartmans, ehemaliger Kommunikationsleiter von Helsana und seit 2015 selbständiger Unternehmensberater mit Schwerpunkt Versicherungen und Gesundheitswesen, wird per 1. Juli 2018 Partner bei Hirzel Neef Schmid Konsulenten, wie das Unternehmen mitteilt.

Hartmans verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Kommunikations- und Führungsverantwortlicher von Schweizer Versicherern sowie als selbständiger Berater. Bis 1996 als Journalist tätig, wechselte er zur Zurich, wo er zuletzt Leiter der weltweiten internen Kommunikation des Konzerns war. Bei Swiss Life (2001–2006) verantwortete der 55-Jährige die PR- und Medienarbeit im Markt Schweiz. Danach leitete er während acht Jahren die Gesamtkommunikation des führenden Krankenversicherers Helsana. Seit 2015 ist er als selbständiger Berater für Strategie, Kommunikation und Politik tätig.

Bei Hirzel Neef Schmid Konsulenten soll Hartmans schwerpunktmässig Kunden aus der Versicherungs- und Pharmabranche beraten.

Yves Böni wird Principal

Ebenfalls zum 1. Juli 2018 wird Yves Böni als Principal zum Unternehmen stossen und insbesondere die Financial Services Practice verstärken, heisst es in der Mitteilung weiter.

Nach dem Abschluss seines Studiums mit dem Master in Marketing, Services and Communication Management an der Universität St. Gallen (HSG) startete der heute 34-Jährige seine Karriere bei der strategischen Kommunikationsberatung Hering Schuppener in Frankfurt am Main, wo er von 2009 bis 2014 eine breite Palette von Kunden in der Unternehmenskommunikation beriet. Von 2014 bis 2016 arbeitete Böni als Mediensprecher für die UBS in Zürich. 2016 wechselte er zum Vermögensverwalter BlackRock in Zürich, wo er die Unternehmenskommunikation für den Schweizer Markt leitete. Zuletzt war er bei BlackRock in London als Chief of Staff und persönlicher Berater von BlackRock Vice Chairman Philipp Hildebrand tätig. (pd/maw)