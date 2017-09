Verkehrsverbund Luzern: Romeo Degiacomi ist neuer Mediensprecher

Romeo Degiacomi heisst der neue Kommunikationsverantwortliche des Verkehrsverbunds Luzern (VVL). Er ist als Mediensprecher für den VVL sowie den Tarifverbund Passepartout tätig und koordiniert sämtliche Medienanfragen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 43-Jährige studierte an der Hochschule Luzern und hat einen Master of Advanced Studies (MAS) in Communication Management sowie ein MAS in Gemeinde-, Stadt- und Regional- entwicklung. Vor seinem Wechsel zum VVL arbeitete er während sechs Jahren als Kommunikationsbeauftragter bei der Gemeinde Horw und war zuvor als Journalist für verschiedene Medienunternehmen in der Zentralschweiz und Region Zürich tätig.

Degiacomi tritt die Nachfolge von Christoph Zurflüh an, welcher den VVL Ende Juni verliess um eine eigene Unternehmung zu gründen. (pd/cbe)