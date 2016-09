Dynamics Group: Sabine Bamert wird Senior Consultant

Am 1. November 2016 startet Sabine Bamert ihre Tätigkeit bei der Dynamics Group in Zürich. Laut der Mitteilung des Unternehmens verstärkt sie das Beratungsteam in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit, Positionierung, Markenbildung und Digitalisierung.

Bamert habe über 25 Jahre Praxiserfahrung in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation. Sie verstehe, wie Marken und Persönlichkeiten aufgebaut und positioniert werden und wie der crossmediale Dialog mit Mitarbeitern und Stakeholdern den Geschäftserfolg unterstützten, heisst es in der Mitteilung. Durch ihr Engagement und Netzwerk in der Technologiebranche sei sie mit den Herausforderungen der Digitalisierung bestens vertraut.

Vor ihrem Einstieg bei der Dynamics Group war Bamert Kommunikationsleiterin und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung des internationalen Softwareherstellers Netcetera. Weitere wichtige Stationen ihrer Karriere waren Brand Communications Manager bei UPC Cablecom und Leiterin der globalen Marketingkommunikation der heute zu Adobe gehörenden Day Software.

Bamert begann ihre Karriere beim Bankverein, wo sie diverse Funktionen in der Finanzkommunikation versah, zuletzt als Kommunikationsleiterin der Schweizer UBS Investmentbank. (pd)