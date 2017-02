Harbour Club: Salomé Ramseier sitzt nun im Vorstand

Der Vorstand des Harbour Club hat an seiner letzten Sitzung Salomé Ramseier, Head of Communications and Public Affairs Holcim (Schweiz) in den Vorstand berufen. Sie wirkt ab sofort im Gremium mit, wie es in der Mitteilung heisst. Über ihre definitive Wahl befindet die nächste Mitgliederversammlung im Frühjahr 2017.

Nach dem Ausscheiden von Thomas Truttmann – er hat per 20. Februar 2017 als neuer Managing Director der Compass Group gestartet – hat der Vorstand des Harbour Club Salomé Ramseier in den Vorstand berufen. Sie ist seit November 2015 Head of Communications and Public Affairs Holcim Central Europe West bei Holcim (Schweiz). Davor arbeitete sie fünf Jahre als Kommunikationsverantwortliche in der Schweizer Botschaft in Washington, D.C. Von 2008 bis 2010 war sie Managing Partner bei furrerhugi AG. Von 1999 bis 2008 nahm sie verschiedene Funktionen für die BKW in Bern wahr, zuletzt als Leiterin Unternehmenskommunikation.

Ramseier hat das Lehrpatent des Kantons Bern, einen Abschluss als lic.rer.pol. der Universität Bern, ist Eidgenössisch diplomierte PR-Beraterin und verfügt über ein Certificate in Social Media Management der Georgetown University in Washington D.C.

Somit setzt sich der Vorstand des HarbourClub neu wie folgt zusammen: Dominique Morel, KPMG (Präsident); Myriam Käser, NZZ; Hans-Peter Nehmer, Allianz; Salomé Ramseier, Holcim; Matthias Schneider, Coca-Cola und Roman Sidler, Geberit. (pd/wid)