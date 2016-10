Jenni Kommunikation: Sascha Sanchez stösst neu zum Team

Sascha Sanchez übernimmt neu die Funktion eines PR-Beraters bei Jenni Kommunikation und tritt damit in die Fussstapfen von Daniel Scholten. Nach erfolgter Einarbeitungszeit wird Sanchez per 1. November 2016 seine Beratertätigkeit aufnehmen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Daniel Scholten, welcher Jenni Kommunikation nach dreijähriger Tätigkeit auf Ende Oktober 2016 verlässt, will sich einer neuen Herausforderung auf Unternehmensseite stellen und näher an seinem Wohnort arbeiten.

Sanchez studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Kombination mit Politologie und Soziologie an der UZH. Nach dem Studium stieg er über ein Praktikum bei Iris Wirz c&p communications in die PR-Branche ein. Seitdem war er unter anderem bei Richterich & Partner und cR Kommunikation als Junior Berater tätig und hat diverse Mandate mit dem Fokus auf Produkt- und Marken-PR betreut. (pd)