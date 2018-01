«Wir sind stolz darauf, als erster Kommunikationsdienstleister der Schweiz den nationalen Status ‹Partner› von PR Suisse zu erhalten», wird Kai Gerwig, Geschäftsführer von News aktuell (Schweiz) in einer Mitteilung zitiert. «Ich persönlich erhoffe mir von unserer Partnerschaft, dass wir über die Kanäle der PR Suisse noch mehr Kommunikationsprofis für die Teilnahme an unseren Umfragen erreichen. So können wir noch validere Aussagen über aktuelle Trends in der Kommunikation treffen und sie den PR-Schaffenden zur Verfügung stellen», so Gerwig weiter.

Peter Eberhard, Präsident von PR Suisse wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Wir freuen uns auf die Kooperation mit News aktuell als einem der führenden Schweizer Kommunikationsdienstleister für Unternehmen, Organisationen und Agenturen.» PR Suisse respektive dessen Mitglieder würden davon in verschiedener Hinsicht profitieren, etwa durch die Einladung zu den Veranstaltungen von News aktuell. «Umgekehrt ermöglichen wir mit unserem Netzwerk eine grössere Reichweite für die Inhalte von News aktuell und bringen mehr Teilnehmende zu den Veranstaltungen unseres Partners.» (pd/maw)