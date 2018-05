Westiform: Simon Bächle ist neue Geschäftsführerin

Der eingeleitete Transformationsprozess bei der vor allem für Lichtwerbung bekannten Firma Westiform wird durch eine neue Person an der Spitze weitergeführt: Simone Bächle, Marketingexpertin und neu Geschäftsführerin von Westiform. Bächle löst Alain Schindler ab, der innerhalb der Westiform-Gruppe eine neue Aufgabe als Organisationswickler übernommen hat, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Geschäftsleitung der Westiform besteht aus zwei Personen: Bächle ist Vorsitzende und verantwortet den Verkauf. Beat Mülhauser, ihr Stellvertreter, ist zuständig für den Bereich Operations.

«Bereits seit mehr als elf Jahren von der Lichtwerbe-Leidenschaft gepackt, trägt Bächle die Begeisterung für Licht, Form und Farbe in sich», heisst es in der Mitteilung weiter. Als Digital Native sei es nun ihre Aufgabe, die Integration, insbesondere die Verschmelzung der analogen und digitalen Kommunikation, im Angebot der Westiform zu verankern. «Unsere Daseinsberechtigung haben wir nur, wenn es uns gelingt mit unserem Angebot einen echten Nutzen für unsere Kunden zu schaffen. Als unabhängiger Integrator ist es unser Ziel, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihren POS/POI als Ganzes so attraktiv zu gestalten, dass diese wiederum ihren eigenen Kunden einen Mehrwert bieten, den Raum in der analogen Welt aufzusuchen», wird Bächle zitiert.

Mit beruflichen Background aus der Designbranche (Vitra) und der strategischen Unternehmensberatung (Eportis) ist Bächle seit 2006 für das Lichtwerbe- und Digital Signage Unternehmen Westiform im Einsatz. Zu Beginn hatte sie die Marketingleitung des Familienunternehmens für den Schweizer Markt inne. Mit der Zeit weitete sich ihr Aufgabengebiet aus und die heute 37-Jährige übernahm die Verantwortung für das Marketing der weltweit tätigen Westiform-Gruppe. Als diplomierte Betriebswirtin mit Fachrichtung Medien- und Kommunikationswirtschaft, absolvierte sie 2010 das eidgenössische Diplom zur Kommunikationsleiterin und ist derzeit dabei, den Executive Master of Business Adminstration an der Universität Bern zu erlangen. (pd/cbe)