Swiss ICT: Simon Zaugg übernimmt die Kommunikation

Mit Simon Zaugg übernimmt per 1. Oktober ein erfahrener Marketeer und ICT-Fachjournalist die Verantwortung für die Kommunikation und das Marketing von Swiss ICT. Der 32-jährige Zaugg verfügt für seine künftige Aufgabe nicht nur über einen ausserordentlich gut gefüllten Rucksack an Fachkompetenzen. Er kennt aus seiner vielfältigen Berufserfahrung auch die ICT-Branche bestens, wie es in einer Mitteilung heisst.

Fachjournalismus, Software-Marketing und Digital-Strategien

Nach seinem Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften in Freiburg hat Zaugg während drei Jahren als Redaktor der Fachpublikation «Netzwoche» journalistische Praxis erworben und die Branche aus der Sicht der Medien kennengelernt. Mit der Perspektive von ICT-Unternehmen ist er aus seinen Tätigkeiten als Kommunikations- und Marketingverantwortlicher der Thuner Webagentur Comvation und als Co-Geschäftsleiter des Software-Start-ups Cloudrexx vertraut. Zuletzt war Zaugg als Berater der Zürcher Kommunikationsagentur Science Communications auf Digital-Strategien spezialisiert. Sein Rüstzeug dafür hat er mit seinem 2015 abgeschlossenen Master-Studium in New Media Journalism an der Universität Leipzig zusätzlich komplettiert. (pd)