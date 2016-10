BSSM: Spagyros frisch zum Blühen gebracht

Der Schweizer Arzneimittelproduzent Spagyros liess sich von der BSSM Werbeagentur AG einen von Grund auf neuen Auftritt entwickeln. Anhand des BSSM-Markenprinzips wurde der bestehende Auftritt analysiert und eine solide Basis für das Rebranding gelegt. Entstanden ist ein vollständig neuer Markenauftritt. Er widerspiegelt die traditionellen Werte des komplementärmedizinischen Unternehmens, die Herstellungsart sowie die pflanzlichen Ausgangsstoffe, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die Spagyros AG ist ein GMP-zertifizierter Pharmabetrieb, der sämtliche Arzneien in der Schweiz herstellt. Im Sortiment sind homöopathische, spagyrische, gemmo- und phytotherapeutische Heilmittel. Der neue Auftritt von Spagyros wird ganz im Sinne der Nachhaltigkeit stufenweise umgesetzt und in einem Corporate Design Manual festgehalten. Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Erscheinungsbild des Berner Heilmittelherstellers geben die Website, die Fassadenbeschriftung am Neubau in Worb sowie die Geschäftsdrucksachen. BSSM wird den weiteren Umsetzungsprozess des Erscheinungsbildes begleiten.



Verantwortlich bei Spagyros, Worb: Jacqueline Ryffel und Hans-Ruedi Schweizer (Geschäftsleitung), Moritz Aebersold (Verwaltungsrat), Fabienne Flückiger (Marketing); bei BSSM Werbeagentur, Basel: Urs Schneider (CD), Luca Stancheris (Junior AD), Hannes Müller (Markenprinzip), Hans Peter Brugger (Text), Nicole Lehner (Beratung), Imke Fichtner (Produktion); Konvert AG (Programmierung). (pd)