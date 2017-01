Match Communications: Spielwaren räumen sich selber ins Regal

Franz Carl Weber ist kurz vor Jahresende vom langjährigen Standort an der Zürcher Bahnhofstrasse an den Bahnhofplatz 9 umgezogen. Um diesen Umzug bekannt zu machen, hat die Zürcher Agentur Match Communications eine konzentrierte, vielgleisige Kampagne realisiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Am alten Standort erhielten die Kunden einen Flyer mit der neuen Adresse. Ab sofort sorgen stadtweit Plakate sowie ein Megaposter (vgl. Bild oben) für das nötige Wissen. Und am 27. Dezember, dem offiziellen Umzugstag, führten unübersehbar rote Bärenspuren vom alten zum neuen Standort.

Die Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel werden durch Hängekartons, digitale Screens und durch ePanels auf den Umzug aufmerksam gemacht.

Neben dem Key-Visual, dass unverkennbar die rot-dominierende Franz-Carl-Weber-Identität aufnimmt, wurde ein aufwändig inszenierter Kurzfilm entwickelt:

Spielsachen organisieren selbstständig ihren Umzug. Sie gehen, rollen, fahren, hüpfen, geloppieren, kriechen oder fliegen entlang der Bahnhofstrasse zum neuen Standort und räumen sich dort selber wieder ins Regal ein. Der Spot ist auf Facebook und Youtube zu sehen.

Verantwotlich bei Franz Carl Weber: Yves Burger, Geschäftsführung; verantwortlich bei Match Communications: Michaela Dominguez, Christian Staub; Filmproduktion: Swissfilm; Media: ZipMedia. (pd/eh)