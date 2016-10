Andermatt Swiss Alps: Stefan Kern wird Kommunikationschef

Stefan Kern kommuniziert neu für Andermatt: Kern, bisher «Director Corporate Communications» von Sunrise in Zürich, tritt am 1. Dezember die Nachfolge von Markus Berger als Leiter Kommunikation am Hauptsitz des Unternehmens in Altdorf an. Dies schreibt Andermatt Swiss Alps in einer Mitteilung. Kern werde ein kleines Team leiten, die interne und externe Kommunikation gestalten sowie als Mediensprecher auftreten. Er rapportiert direkt dem CEO Franz-Xaver Simmen.

Der 51-jährige Ostschweizer ist sowohl eidg. dipl. PR-Berater als auch Absolvent des Executive Masters in Science of Communication Management (EMSCom) der Università della Svizzera Italiana. Seine beruflichen Stationen umfassten vor Sunrise die AFG Arbonia Forster Holding AG und Raiffeisen Schweiz. Zudem verfügt Kern über Erfahrung auf Agenturseite und in politischer Kommunikation, unter anderem bei Economiesuisse; davor war er mehrere Jahre lang journalistisch tätig.

Berger verlässt Andermatt, um als Leiter Kommunikation von Schweiz Tourismus in Zürich eine neue Herausforderung anzunehmen (persoenlich.com berichtete). (pd/eh)