By the way communications: Stefan Meier wird Head of Sales

Der 49-jährige Berner Stefan Meier ergänzt By the way communications als Head of Sales, wie die Agentur schreibt. Der Kommunikationsprofi war in seiner bisherigen Laufbahn als CEO in der internationalen Sportvermarktung, stellvertretender Direktor beim Motorsportverband wie auch als Medientrainer und TV-Moderator tätig.

Bei By the way communications könne Meier nun seine Leidenschaft «Verkauf» leben, heisst es weiter. Er unterstützt die Agentur seit dem 1. Juni 2018 in den Geschäftsbereichen Kommunikation, Personality Management und eSports als Head of Sales. (pd/wid)