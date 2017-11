Schweizer Paraplegiker-Stiftung: Stephan Michel übernimmt die Kommunikation

Stephan Michel tritt im Bereich Unternehmenskommunikation die Nachfolge von Agnes Jenowein an, die sich nach über sieben Jahren als Leiterin Corporate Communications der Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) ganz auf zwei zentrale Stiftungsprojekte konzentrieren wird, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seine berufliche Laufbahn begann Michel als Journalist und Redaktor, bevor er in die Kommunikation wechselte. Zuletzt hatte der 51-Jährige während gut fünf Jahren die Leitung Marketing und Unternehmenskommunikation der Valiant Bank an deren Hauptsitz in Bern inne. Davor war er während zwölf Jahren in der Krankenversicherung CSS im Bereich Corporate und Marketing Communications tätig. Zuerst als Leiter Media Relations und Unternehmenskommunikation, zuletzt während drei Jahren als Leiter Corporate- und Marketing Communications. Michel hat einen Bachelor in Betriebswirtschaft mit Vertiefungsrichtung Marketing und einen Executive Master in Communication Management. (pd/cbe)