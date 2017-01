Manor Gruppe: Stéphane Maquaire zum CEO ernannt

Stéphane Maquaire wird ab dem 16. Januar 2017 CEO der Manor Gruppe. Maquaire ist ein Experte im europäischen Vertrieb, wie es in einer Mitteilung heisst. In den letzten Jahren war er Executive President der Gruppe Vivarte (2016) und der Gruppe Monoprix (2010 bis 2016), in die er 2008 als Finanz- und Entwicklungsdirektor eintrat.

Zuvor arbeitete er bei Unibail-Rodamco als Betriebsleiter für den Bereich Einkaufszentren Frankreich, nachdem er seine Karriere bei Arthur Andersen mit der Durchführung diverser Audits sowie Spezialaufgaben in den Bereichen Fusionen/Akquisitionen und Börsengängen gestartet hatte. Der gebürtige Elsässer und ausgebildete Ingenieur der Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ist auch Mitglied des Verwaltungsrats des Institut Français de la Mode.

Maquaire übernimmt die Nachfolge von Bertrand Jungo, CEO seit 2006 und seit 1990 Mitarbeiter der Manor Gruppe. Jungo will sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. (pd/cbe)