BLS: Stephanie Kriesel wird Kommunikationschefin

Die BLS AG hat Stephanie Kriesel zur neuen Leiterin Unternehmenskommunikation gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 41-Jährige trete die derzeit vakante Stelle per 1. Januar 2018 an.

Kriesel ist seit 2013 Leiterin Kommunikation der Gebäudeversicherung Bern (GVB). Zuvor arbeitete sie an verschiedenen Stellen in den Bereichen Unternehmenskommunikation und Markenführung. Von 2007 bis 2011 leitete sie die Kommunikation des ÖV-Ausbildungsverbundes Login, dem auch die BLS angeschlossen ist. Dort verantwortete sie unter anderem die Einführung eines integrierten Neuauftritts, der mit dem Award Corporate Communications ausgezeichnet wurde.

Sie studierte in Mainz Buchwissenschaft, Betriebswirtschaft, Literaturwissenschaften sowie Publishing in New York und absolvierte später an der Fachhochschule Nordwestschweiz den Master of Advanced Studies in Corporate Communications. (pd/wid)