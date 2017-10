Swisscontent verstärkt die Geschäftsleitung: Seit 1. Oktober ist Stephanie Schütte, vormals Leiterin Group Internal Communications bei der Credit Suisse, neu mit dabei. Als Managing Director übernimmt sie die Leitung des Bereichs Corporate Media.

Laut einer Mitteilung vom Dienstag blickt Schütte auf eine langjährige Tätigkeit als Kommunikationsexpertin bei der Credit Suisse zurück, zuletzt als Leiterin Group Internal Communications. Daneben ist die studierte Betriebswirtin und ausgebildete Wirtschaftsjournalistin seit 2010 als Lehrbeauftragte für Corporate Communication an der HTW Chur tätig. Bevor sie zur CS stiess, arbeitete Schütte als Kommunikationsspezialistin für verschiedene Unternehmen, zum Beispiel die Hilti Aktiengesellschaft im Fürstentum Liechtenstein oder die E.ON Energie AG in München – sowohl als Angestellte als auch als selbstständige Unternehmerin.

Zur Geschäftsleitung gehören, wie bisher, Christine Lesnik (Publishing Director), Michael Kuhn (Director Content & Innovation/stv. Geschäftsführer Corporate Media) und Daniel Kaczynski (CEO und Inhaber).

Christine Lesnik hat die Leitung des Publishing- und Plattformbereichs im Oktober 2013 übernommen. Ihr Verantwortlichkeitsbereich umfasst die Bereiche «Women in Business Magazin, Women's Talk, Women's Workshop und Women's Travel. Zuvor war sie Anzeigenleiterin der Weltwoche AG und für den Aufbau des Lifestyle-Magazins WW verantwortlich. Zudem arbeitete sie im Kaderbereich des Axel Springer Verlags sowie als Werbeleiterin und stellvertretende Verlagsleiterin bei der Sonntagszeitung.

Michael Kuhn ist seit Januar 2014 für Swisscontent tätig. Er startete im Bereich New Media und hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich weitere Aufgaben übernommen. Zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer des Bereichs Corporate Media. Kuhn hat das journalistische Handwerk bei der «Neuen Luzerner Zeitung» gelernt, war danach bei der Handelszeitung als stellvertretender Leiter des Ressorts Unternehmen tätig sowie als Produzent. Anschliessend arbeitete er für CashDaily und cash.ch sowie bei Ringier Studios, wo er als Head of Digital Media für Unternehmensentwicklung und innovative Projekte verantwortlich zeichnete.

Swisscontent ist eine auf Content Marketing und Content Communication spezialisierte Agentur, die ihre Kunden mit inhaltsbasierter und nutzwertorientierter Kommunikation begeistern will. (pd/eh)