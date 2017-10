Die Lifestyle-Publikation «Stil» der «NZZ am Sonntag» erscheint am Sonntag in neuem Design. Der Aufbau des «Stils» werde magazinartiger: Es starte mit einem bunten Amuse-Bouche aus kurzen Texten zu verschiedenen Themen, steigere sich zu einem optisch üppigen Hauptteil mit inhaltlichem Tiefgang und schliesse mit den bekannten und beliebten Kolumnen, schreibt die NZZ in einer Mitteilung.









Das neue «Stil» ist dreigeteilt: Zum Einstieg präsentiert die Lifestyle-Redaktion Neuigkeiten aus dem Design-, Kulinarik- oder Modebereich, stellt neue Läden, Stilikonen, Designklassiker oder spannende Lokaltipps vor. Im Hauptteil bietet das Heft bildstark aufbereitete Themen mit journalistischer Breite und Tiefgang. Die beliebten Kolumnen – Rezepte von Christina Hubbeling, Weinempfehlungen von Peter Keller, Wandertipps von Heinz Staffelbach sowie die Stilkolumne von Henriette Kuhrt – schliessen ab.



Inhaltlich ist den Machern die Nähe zum Alltag wichtig: «Das neue ‹Stil›-Magazin ist ein verlässlicher Kompass für Lifestyle-Fragen, eine wöchentliche Inspirationsquelle und eine wertvolle Ressource zur Einkaufsberatung», lässt sich Nicole Althaus, Chefredaktorin der NZZ-Magazine, zitieren. (pd/eh)