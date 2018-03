Contcept Communication: Storytelling für Wassersprudler

Sodastream hat sich für die Zürcher PR Agentur Contcept Communication als neue Leadagentur für die Deutsch- und Westschweiz entschieden. Zu den Aufgaben gehören Medienarbeit, Storytelling und Influencer Marketing, wie es in einer Mitteilung heisst. Bereits 2017 unterstützte Contcept Communication Sodastream bei PR Arbeiten.



«Wir haben mit Contcept einen Partner gefunden, der den Anspruch unserer Marke versteht und von dem wir erwarten, dass er den starken Wachstum der Marke im Schweizer Markt in den letzten Jahren mit uns weiter vorantreibt», wird Alexander Lerch, Marketing-Chef SodaStream Schweiz, zitiert.



Die Marke Sodastream und ihre vielen Vorteile soll durch kontinuierliche Berichter­stattung in den verschiedenen Kernthemen gestärkt werden, schreibt die Agentur. (pd/wid)