Die Brandcommunication-Agentur Process mit Sitz in Zürich, Shanghai und Taipeh, konnte sich in einem Pitch durchsetzen und betreut neu die Sulzer&Schmid Laboratories, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Neukunde gehöre zu den führenden Unternehmen bei Inspektionen von Industrieanlagen mit neuster Drohnen-Technologie. Process erstellt das komplette Rebranding und die neue Website. (pd/maw)