Mit einem komplett neuen Branding – mit jedoch beibehaltenem Logo – fährt Swiss-Ski nun frisch, modern und kontrastreich in die Zukunft, heisst es in einer Mitteilung.

Swiss-Ski Mountain heisst das neue Key-Visual, das ab jetzt das Gesicht des grössten Sport-Verbandes der Schweiz prägen wird. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit Koch-Kommunikation der gesamte Web-Auftritt völlig überarbeitet und rückt so die gesamte Swiss-Ski-Familie auch in der digitalen Welt in ein zeitgemässes Licht.

Verantwortlich bei Swiss-Ski (Koordinatoren): Claudia Bonsack, Erika Herzig; verantwortlich bei Hug & Dorfmüller (Gestaltung Markenauftritt und Gesamtkoordination): Christian Dorfmüller, Samuel Roos, Mario Mühlemann; verantwortlich bei Koch-K Kommunikation (Konzept & technische Umsetzung Webauftritt): Michael Koch, Claudio Sprenger. (pd/cbe)