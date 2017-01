Future Connection: Swissness im digitalen Schaufenster

St. Galler Kapo

Polizeisprecher 2016 im Dauerstress

Erst die Zug-Attacke in Salez, dann das Neonazi-Konzert in Unterwasser - die Sprecher standen unter Druck.

Erst die tödliche Attacke in einem Zug in Salez, dann das Rechtsrock-Konzert mit 5000 Neonazis in Unterwasser - die Mediensprecher der St. Galler Polizei standen seit Mitte Jahr unter Druck und zum Teil in der Kritik.