Filmzimmer: Tabea Bühlmann stösst zum Team

Die Luzerner Filmagentur Filmzimmer baut ihre Kreativabteilung per sofort mit Tabea Bühlmann aus. Als Creative Producer und Motion Graphic Designer unterstützt die 26-Jährige die Produktion, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der neugeschaffenen Stelle sei es nun möglich, den kompletten Film inhouse zu produzieren, ohne auf zusätzliche Spezialisten zuzugreifen. Dies garantiere den Kunden einen speditiven und kostensparenden Produktionsablauf in höchster Qualität.

Tabea Bühlmann war in den letzten zwei Jahren für Manifesto Films in Zürich tätig. Dort arbeitete sie für diverse Agenturen mit Kunden wie UPC, Lidl Schweiz, Mediamarkt oder Lindt. Durch ihr Medien- und Kommunikationsstudium ermöglicht sie es der Agentur, die Kompetenzen im Bereich Visual-Storytelling zu erweitern und zu ergänzen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/tim)