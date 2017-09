Tamedia hat seine Beteiligung an der Hotelcard AG an die übrigen Aktionäre verkauft. Der Medienkonzern war zuvor mit 20 Prozent am Aktienkapital des Unternehmens beteiligt (persoenlich.com berichtete).

Tamedia habe Hotelcard mit Fokus auf die Schweiz unterstützt, die Bekanntheit des Angebots zu steigern, schreibt Hotelcard in einer Mitteilung vom Mittwoch. Hotelcard gibt dabei den Verkaufspreis der Transaktion nicht an.

Die 2009 gegründete Hotelcard bietet Hotelgästen eine Karte an, mit der sie in rund 700 Hotels in der Schweiz, Österreich und Italien vergünstigt übernachten können. (sda/cbe)