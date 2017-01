BAKOM: Thomas Schneider wird neuer Vizedirektor

Thomas Schneider wird die neue Funktion ab dem 1. April 2017 ausüben. Der 44-Jährige ist derzeit stellvertretender Leiter des Dienstes Internationales des BAKOM, wie es in einer Mitteilung heisst.

Thomas Schneider nahm 2003 seine Tätigkeit im BAKOM auf, wo er seither die Aktivitäten und Positionen der Schweiz bezüglich des UNO-Weltgipfels zur Informationsgesellschaft (WSIS) und Fragen der Internet-Gouvernanz koordiniert. In den vergangenen zehn Jahren hat er als Vorsitzender und Vizepräsident von verschiedenen europäischen und internationalen Gremien und Expertengruppen in diesen Bereichen fungiert. Seit 2014 ist er ausserdem Vorsitzender des Regierungsbeirates GAC (Governmental Advisory Committee) der globalen Verwaltungsstelle von Internetadressen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names).

Thomas Schneider verfügt über einen Masterabschluss in Geschichte, Volkswirtschaft und Englisch. Er tritt die Nachfolge von Frédéric Riehl an, der in den Ruhestand geht. (pd/clm)