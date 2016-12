SwissBanking: Thomas Sutter verlässt die Bankiervereinigung

Im Zuge der Nachfolgeplanung für den in Frühpension gehenden Leiter Public Affairs, Kuno Hämisegger, hat die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) ihre öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten in den letzten Monaten vertieft analysiert. Resultat dieser Analyse ist die Zusammenlegung der beiden Bereiche Kommunikation und Public Affairs unter eine einheitliche Leitung. Diese neue Funktion wird ausgeschrieben und im Laufe des Jahres 2017 besetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.





Kuno Hämisegger, Leiter Public Affairs.



Thomas Sutter, stv. CEO und Leiter Kommunikation, hat entschieden, dass er auf dieses Bewerbungsverfahren verzichten wird. In beidseitigem Einvernehmen wird er nach einer noch zu bestimmenden Kündigungs- und Übergangszeit die SBVg verlassen. Seit gut 16 Jahren verantwortet Thomas Sutter die externe Kommunikation der SBVg. (pd/cbe)