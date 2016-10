Nach dem Startschuss für die neue kommunikative Ausrichtung von Swisspartners hat im September nun am HB ein Event in Zusammenarbeit mit dem Tonhalle-Orchester Zürich stattgefunden. Das Dankeskonzert des Orchesters fand am 3. September 2016 statt. Hunderte Leute gesellten sich stehend zu den 250 Sitzenden und lauschten dem Weltklasse-Orchester, wie die Agentur Foundry in einer Mitteilung schreibt.





Zum Vergrössern klicken.

Chefdirigent Lionel Bringuier übergab zuweilen seinen Taktstock an Zürcher Prominente wie Moderatorin, Sängerin und Schauspielerin Sandra Studer, Musiker Marc Sway oder Tatort-Kommissar Stefan Gubser. Marco Fritsche moderierte durch den Anlass.

Laut der Mitteilung sei dabei auch aussergewöhnlich gewesen, dass der Event in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Finanzdienstleister Swisspartners entstanden sei. Im Dreigespann mit seiner Leadagentur Foundry Zürich/Berlin sei die Idee zu einem publikumsnahen Social Proof seiner neuen kommunikativen Ausrichtung entstanden. Der Event unterstütze das Tonhalle-Orchester Zürich auf seinem Weg in seine Interimspielstätte im Kreis 5.

Verantwortlich bei Swisspartners: Kristian Bader (COO, Partner), Delia Giger (Marketing Manager); beim Tonhalle-Orchester Zürich: Ilona Schmiel (Intentanz), Michaela Braun (Leitung Marketing & Kommunikation), Christian Schwarz (Pressesprecher), Daniela Köchli (Marketing), Vanessa Degen (Marketing, Mitglieder); bei Feit Film: Richard Walch (DoP), Claus Feit (Producer); bei Foundry: Sacha Moser & Manuela Brunner (Gesamtverantwortung), Thorsten Moser (Creative Direction), Sandra Iseli (Beratung). (pd/clm)