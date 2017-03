Martin et Karczinski: Trix Barmettler ist neu Senior Designerin

Trix Barmettler verstärkt als Senior Designerin das Team von Martin et Karczinski in Zürich. In dem Beratungsunternehmen für Markenstrategie, Corporate Identity und Design übernimmt sie die Aufgabe, den Schwerpunkt «Design by Art» aufzubauen, heisst es in einer Mitteilung.



Im Angebotsschwerpunkt «Design by Art» spricht Martin et Karczinski Unternehmen und Institutionen an, die in ihrem Auftritt und in ihrer Kommunikation von der grossen Kraft künstlerischer Innovation profitieren oder die ihr Engagement für die Kunst besser kommunizieren wollen.



Vor ihrem Einstieg bei Martin et Karczinski leitete Barmettler das auf grafische und räumliche Umsetzungen spezialisierte Studio «Trix Barmettler / visual concept». Sie wirkte in mehreren Juroren-Teams unter anderem für die «100 besten Plakate Deutschland, Schweiz, Österreich», «Mut zur Wut» und «Weltformat Poster Competitions» mit. Sie operiert als Diplomexpertin, Mentorin, Gastdozentin und leitete Workshops an diversen Fach- und Hochschulen für Kunst und Design. Ihre Arbeiten wurden in diversen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt und publiziert. (pd/wid)